Modena, Sodinha in scadenza. Il brasiliano pronto a restare in caso di progetto ambizioso

Il futuro di Felipe Sodinha potrebbe essere ancora al Modena. Il brasiliano, in scadenza a fine stagione, infatti ha diverse richieste sia dalla Serie C sia dalla Serie B, ma vuole prima incontrare la dirigenza gialloblù. Lo riporta la Gazzetta di Modena spiegando che di fronte a un progetto ambizioso il fantasista sarebbe disposto a restare in Emilia anche nella prossima stagione. A confermare le indiscrezioni anche le parole del giocatore a Casa gialloblù: "Non vedo l'ora che tutto torni alla normalità per tornare allo stadio, divertirmi e far divertire i nostri tifosi. Ho già ricevuto proposte per la prossima stagione, ma ho dato la mia priorità al Modena perché mi sono trovato benissimo, ora dipende dalle scelte che farà la società".