Modena, Sodinha: "Mignani poco rispettoso. Non capisco perché mi abbia messo da parte"

Il fantasista del Modena Felipe Sodinha dalle colonne della Gazzetta di Modena ha parlato della sua stagione in gialloblù, e del futuro, spiegando di non aver gradito il trattamento riservatogli dal tecnico Mignani: “Ho sempre detto che qui sto benissimo, ma credo che sarà dura che possa restare. Oltre al cambio di proprietà, c’è anche il problema di come sono stato trattato perché c'è stata un'assoluta mancanza di rispetto nei miei confronti. Mi sono allenato tutto l'anno e a parte qualche problema alla schiena sono sempre stato bene, ma credo di avere un minutaggio fra i più bassi e mi è difficile capire perché Mignani mi abbia messo da parte. Nessun problema personale con il mister, ma per lui bisognava prima difendere e poi pensare ad attaccare, mentre io sono nato per andare in avanti e pur impegnandomi non riesco a fare il difensore. - conclude Sodinha – Non so se tornerò a Modena, ma spero che la nuova società anche solo per rispetto, mi faccia una chiamata e poi vedremo. Le alternative non mi mancano”.