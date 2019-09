Modena, Zironelli sul Padova: "Fortissimo. Ma siamo pronti a sfidarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Posticipo del lunedì per Modena e Padova. Alla vigilia del match Mauro Zironelli, tecnico dei Canarini, ha cosi presentato la sfida (fonte TrivenetoGoal.it): “Non vediamo l’ora di tornare in campo, veniamo da un ko beffardo a Piacenza, dopo che potevamo vincere la partita. Affrontiamo una squadra fortissima, costruita per salire e rivedrò volentieri Sogliano, che è un bravissimo dirigente e che è stato per pochi giorni il mio direttore a Bari. Concretizziamo poco, dobbiamo essere più cinici e meno belli, perché i punti si fanno così. La formazione? Ho diverse soluzioni, Ingegneri non sta benissimo, anche Ferrario non è al top, dovrò valutare bene”.