Monopoli, Laricchia: "Vogliamo passare il turno. Il giocatore su cui puntare? Credo in Jefferson"

Attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, ha parlato dei playoff promozione che attendono il Gabbiano a partire dal primo turno nazionale: "Noi ci approcciamo con la libertà di sempre, non siamo ossessionati dalla vittoria. La nostra idea è di continuare a migliorare. Negli scorsi playoff siamo usciti in modo ingenuo, vorremmo passare almeno un turno. Favorite? Bari, Reggiana e Carpi. Dopo c’è un gruppone in seconda linea, che comprende Monopoli, Catanzaro, Carrarese, Padova. Giocatore sul quale puntare? Il giocatore su cui punto è Jefferson. Lui ha già accumulato esperienze simili, per esempio in Bari-Latina, match in cui fu protagonista. Dietro di lui, spero che Fella riconfermi la vena realizzativa. Ma sono consapevole che ci sono tanti gregari che hanno fatto la fortuna del Monopoli".