Ufficiale Monopoli, nuovo gabbiano in città. Arriva anche Ardizzone dal Lecco

Si muove ancora il mercato della Monopoli, che accoglie in biancoverde il centrocampista Francesco Ardizzone: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Lecco 1912 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Ardizzone.

Centrocampista centrale di piede destro, nato il 17 febbraio 1992 a Palermo, Ardizzone può contare 92 presenze e 3 reti in Serie B, 174 presenze e 16 reti in Serie C nelle precedenti esperienze con Reggiana, Pro Vercelli, Virtus Entella, Cesena, Turris e Lecco".