© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra le big di questa Serie C c'è sicuramente il Monza, con l'attaccante Andrea Brighenti che ha parlato dell'avvio di stagione attraverso i canali ufficiali della Lega Pro: “Non possiamo nasconderci, sappiamo che siamo tra i favoriti. Il primo tempo di Firenze ci ha dato la consapevolezza del nostro valore, abbiamo giocato alla pari con i viola. Però ora dobbiamo concentrarci sul campionato, la C è qualcosa a parte. Ci sono molti ostacoli, è un percorso duro: conta la qualità ma anche la cattiveria, ci vuole continuità. Quanti gol farò? Preferisco pensare ad aiutare la squadra. Siamo 24 titolari, sarà stimolante e bello anche per noi cercare di dare il massimo”.