Monza, Brocchi: "A Malta in ritiro per formare un gruppo ambizioso"

Fonte: tuttoc.com

Dal ritiro maltese del Monza, Cristian Brocchi è intervenuto ai microfoni di Net Television Malta: "Questo è il posto ideale per far aggregare i nuovi giocatori, per creare un bel gruppo. Stiamo lavorando bene, mattina e pomeriggio, in un'ottima struttura. La professionalità? Fondamentale, sia per quanto riguarda la società, che vede a capo persone che hanno vinto a livello internazionale, sia per i giocatori. L'ambizione è quella di formare un gruppo che abbia la voglia di fare qualcosa di importante. Il tempo è poco ma chi è venuto al Monza ha voglia di imporsi e raggiungere obiettivi importanti. Faremo il massimo rispetto a quelle che sono le nostre possibilità".