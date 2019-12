© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monza è intenzionato a far sul serio per portare in Brianza il centravanti Alessandro Matri, classe ‘84, del Sassuolo. Un nome di peso sia per la squadra di Brocchi sia per tutta la categoria dove Matri manca da ben 13 anni (con le maglie di Prato e Lumezzane) prima di spiccare il volo verso il grande calcio. Secondo TuttoC.com il club di Berlusconi avrebbe già contattato il procuratore del giocatore, Tullio Tinti, per discutere i dettagli del possibile accordo con il Monza che metterebbe sul piatto un contratto da 18 mesi.

L’eventuale arrivo di Matri potrebbe spingere lontano dal club uno o due attaccanti attualmente in forza al Monza e che non stanno rendendo secondo le attese: si tratta di Ettore Marchi e Ettore Gliozzi. Il primo, autore di due reti, è nel mirino della Giana Erminio, mentre il secondo, ancora a secco di reti, piace a diversi club in Serie C (su tutti il SudTirol).