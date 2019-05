Monza, Galliani indica la via: “Facciamo come il Liverpool di Klopp”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani in vista della gara di ritorno contro l’Imolese ha voluto caricare la squadra di Brocchi chiamata alla rimonta dopo il 3-1 subito in casa per mano degli emiliani e taccia la via indicando nel Liverpool di Jurgen Klopp l’esempio da seguire: “Un paio di settimane fa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp per ribaltare il 3-0 subito dal Barcellona ha detto alla sua squadra: < >. Ecco, io penso lo stesso alla vigilia del ritorno contro l’Imolese. - ha sottolineato Galliani come riporta La Gazzetta dello Sport - Perché ci crediamo? Perché il risultato dell’andata è bugiardo, fino a metà ripresa se c’era una squadra che doveva segnare la seconda rete quella era il Monza. Senza nulla togliere all’Imolese, che gioca un ottimo calcio, il Monza non è certo inferiore. E poi non dimentichiamo che a Imola in campionato abbiamo già segnato tre gol”.