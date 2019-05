Monza, Galliani: "Investiamo su campo e stadio, obiettivo B e poi Serie A"

Il Monza ha grandi progetti, sogna le categorie superiori ma anche sistemare il proprio stadio nonostante la recente eliminazione dai playoff di Serie C. L'ha ammesso Adriano Galliani: "Abbiamo intenzione di investire un milione di euro sul centro sportivo di Monzello e ammoderneremo il Brianteo con nuove poltroncine della tribuna e sistema di illuminazione a led. L'obiettivo rimane sempre salire in Serie B e poi in A come medio periodo", le parole del dirigente ex Milan riportate da Sportmediaset.it.