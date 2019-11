Monza imprendibile in C. E Galliani: "Lo seguo dal 1960"

© foto di Federico De Luca

Nel suo lungo intervento alla trasmissione Mediaset Tiki Taka, l’Ad del Monza Adriano Galliani, oltre a dire la sua sulla Serie A, ha riservato una battuta anche al suoi attuale club di appartenenza, “Seguo i biancorossi dal 1960”, che proprio ieri ha stabilito un record tra gli attuali campionati professionistici italiani.

Sono infatti i brianzoli la squadra professionistica che a oggi vanta un maggior distacco sulla seconda classificata del proprio campionato di appartenenza, 11 punti. O meglio, sulle seconde classificate, Pontedera e Renate, con i toscani che hanno però una gara da recuperare: ma anche ipotizzando che i granata avessero giocato tutte le gare, battendo il Lecco nel match che si recupererà l'11 dicembre, non sarebbe scalfito il record del Monza, a +8 dal secondo posto.

Nel Girone B di C, invece, la distanza tra prima e seconde è di 4 punti, mentre ammonta a 7 nel C.

Discorso diverso tra Serie A e Serie B, che hanno però giocato meno partite rispetto alla terza serie, che non osserva il riposo in occasione delle gare della Nazionale. In Cadetteria, dove le gare giocate sono 13 contro le 16 in C, il distacco tra primo e secondo posto è di 4 punti, mentre in A - sempre con 13 partite all'attivo - è di un solo punto.