Monza, Lamanna: "Questa società può puntare alla Serie A. Ibra? Sarebbe stato un privilegio"

Il portiere del Monza Eugenio Lamanna intervistato da Seriebnews.it ha parlato della sua esperienza nel club lombardo e del futuro del calcio italiano: “La parola fine sulla nostra promozione spetterà al Consiglio Federale e vista la situazione resterà incertezza fino alla fine. Ci dispiacerebbe non poter festeggiare la promozione sul campo coi nostri tifosi perché è dall'inizio dell'anno che lavoriamo per questo, ma siamo di fronte a un'emergenza sanitaria e non solo. In questi mesi ci troviamo tre volte a settimana in videoconferenza per gli allenamenti di gruppo, mentre negli altri giorni ognuno segue un programma personalizzato per mantenere la forma. Ma parliamo anche di aspetti tattici e riguardiamo quanto fatto durante l'anno. - continua Lamanna – Non è stato difficile dire sì al Monza, fin dal primo incontro con Galliani e Antonelli ho capito la bontà e la serietà del progetto che non è relativo solo al campo, ma anche alle infrastrutture e al territorio. La mia aspirazione è quella di rimanere in questa società il più a lungo possibile. Poter diventare una bandiera credo sia un processo naturale che non si può e non si deve forzare. Serie A? Qui c'è tutto per potersi esprimere al massimo e anche questo sogno può diventare un obiettivo raggiungibile in qualche anno. Ibra al Monza? Il livello del campione è mondiale e la sua esperienza uguale. Penso che incontrare e giocare con un fuoriclasse così sia per tutti un privilegio”.