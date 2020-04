Monza, Sampirisi: "Taglio stipendi giusto in questo momento, aspettiamo quello che accadrà"

vedi letture

Il difensore del Monza Mario Sampirisi ha parlato ai taccuini di Tuttoc.com del taglio degli stipendi: "Il capitano ha parlato con tutti noi di questo, era giusto in questo momento e aspettare quello che accadrà. Noi siamo in una situazione diversa rispetto ad altre squadre e possiamo permettercelo. Le dichiarazioni di ieri del presidente del Pontedera? Ognuno ha la sua potenza, investe quello che può. Giustamente c'è chi ha più forza e chi meno, dare una mano alle squadre più piccole è importante ma ci sono proprietà diverse rispetto ad altre. C'è il rischio di vedere sfumare la promozione? Questa purtroppo è una situazione strana. Penso che ognuno di noi ha una coscienza, siamo andati in campo dando il massimo e vanificare tutto quello che è stato fatto è un pò assurdo. C'è davvero tanto distacco. Affronteremo le decisioni di tutti nel miglior modo. Com'è nata l'ipotesi Monza? Il Monza mi ha cercato dalla scorsa stagione, avevo un po' di scelte ed ero in scadenza a Crotone. La proprietà è forte, ha voglia di andare il prima possibile in Serie A. A tutti piacerebbe vincere qualcosa, mi piace questa sfida".