Monza, sondaggio per Schenetti del Cittadella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monza continua a guardare alla Serie B alla caccia di rinforzi per la prossima stagione. L’ultimo nome seguito dai brianzoli è quello di Andrea Schenetti, trequartista classe ‘91, del Cittadella che al momento non ha ancora rinnovato coi veneti. Il Monza ha effettuato un sondaggio per lui, come riporta Padovasport.tv, spiegando che su Schenetti si stanno muovendo anche Frosinone e Perugia.