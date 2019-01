Morrone: "Pro Piacenza? Bisogna passare ai fatti"

Dopo le dichiarazioni di alcuni dipendenti e del presidente del Pro Piacenza, i microfoni di TuttoC.com, per chiudere il cerchio rossonero, hanno contattato anche il primo DG del club, Alfonso Morrone:

"Sono rimasto perplesso leggendo le parole del presidente Pannella: non credo sia in pari con le mensilità dei dipendenti perché io ho riscosso solo il mese di luglio, e credo che per altri tesserati sia così: a ogni modo sono felice che stia risolvendo le cose, aspetteremo il saldo delle varie spettanze anche noi...ora si deve passare ai fatti, io mi sento vittima di tutto questo, insieme ad altre persone ho ricostruito un club dalle fondamenta. Su una cosa però ha ragione: dopo il mio addio, dal 22 agosto, ha delegato troppo a troppe persone che hanno avuto una gestione scellerata del tutto, mentre con me il tetto ingaggi era facilmente supportabile dal club. Parlo poi da presidente ADICOSP: è finito il tempo dei bla bla bla, nel calcio servono altre persone, e serve più tutela per i dirigenti iscritti all'albo, che non sono minimamente tutelati e neppure hanno il fondo di solidarietà. Ci sono persone che con i soldi delle società ci mandano avanti la famiglia, portano a casa la pagnotta, e non si possono più vedere certe situazione: quindi, o tolleranza zero o cambio di riforme. Perché è inammissibile vedere tempi lunghi per giustizia sportiva e lodi arbitrali senza per altro poter intervenire tramite la giustizia ordinaria, queste lungaggini burocratiche devono essere snellite. Faccio questo appello anche a Gravina".