Nasce la Lions Cup negli eSports: sette squadre di Serie C sfidano il Frosinone

In attesa che riprenda il campionato, proseguono i tornei eSports, con uno singolare che prenderà il via domani: denominato Lions Cup, vedrà la partecipazione di otto squadre virtuali che hanno come unico comune denominatore il Leone, chi nel simbolo e chi nel nome.

Unica squadra di Serie B a partecipare, il Frosinone, che batteglierà con sette formazioni di Serie C, come Pro Vercelli, Ravenna, Picerno, Potenza, Viterbese, Sicula Leonzio e Vibonese.

Saranno quindici le gare totali, con Fifa 20 a far da cornice al tutto: la fase a gironi terminerà il 9 giugno, mentre le semifinali sono previste il 10 giugno e la finale l’11.

Ogni squadra sarà rappresentata da un proprio tesserato: il Frosinone si affida a Nicola Citro, mentre la Pro Vercelli opta per Lorenzo Grossi, intanto che il Ravenna decide di schierare Cristian Cauz. Sarà invece Emanuele Santaniello l'uomo del Picerno, Sebastiano Longo quello del Potenza e Tino Parisi quello della Sicula Leonzio. In campo anche Gabriele Bernardotto, che difenderà i colori della Vibonese, e Giuseppe Scalera per la Viterbese.