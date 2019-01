Novara, Buzzegoli: "Il mio obiettivo è continuare da protagonista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fare gli onori di casa il ds Ludi che lo riaccoglie in azzurro, poi via al Daniele Buzzegoli-bis in casa Novara. Il centrocampista è stato infatti presentato quest'oggi dal club piemontese, dove è tornato dopo la prima esperienza tra il 2012 e il 2016: "Le prime sensazioni sono positive, la squadra ha un'ottima cultura del lavoro. All'atto pratico mancano i punti, ma le prestazioni sono state di valore rispetto a quanto raccolto. Da un punto di vista personale ho sensazioni buone, so che ho lavorato bene in questi mesi. Tutti possono avere dubbi, ma non io che sono sicuro del mio percorso. L'obiettivo nella mia testa è quello di continuare da protagonista. Fisicamente sto bene e starà a me dimostrarvelo. Mi sono allenato 3 volte alla settimana con la squadra del mio paese, la Lastrigiana, la squadra del mio paese ed è stata una esperienza molto bella. Sono stato a contatto con ragazzi che avevano tanto da insegnarmi. Sono tutte persone meravigliose che finiscono di lavorare e non vedono l'ora di andare in campo. Noi diamo troppo per scontato questo mestiere. Sono voluto tornare perché so come si lavora, non che altrove io non abbia trovato cultura del lavoro, ma qua la sento come casa mia, è la maglia che ho messo più volte addosso. E' un ambiente che rivolevo fortemente. Ho addosso la giusta responsabilità".