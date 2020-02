vedi letture

Novara, Gonzalez: "Fine carriera alla De Rossi? No penso che un giorno smetterò e basta"

Ospite del Salotto Azzurro, l'attaccante del Novara Pablo Gonzalez, come riferito da tuttoc.com, ha parlato del derby contro la Pro Vercelli ("Speriamo di riscattare la gara di andata e portare a casa i tre punti. Non stiamo mancando in difesa o in attacco, creiamo tante palle gol ma forse ci fidiamo troppo di noi stessi e non pensiamo al pericolo") ma anche del suo futuro: "Novara mi ha dato tanto, a livello calcistico più di quanto mi sarei aspettato, a livello personale la città ormai la sento mia, anche se non sono nato qui. Ora sto studiando anche da allenatore, per il percorso che ho fatto sono più conosciuto in Italia che in Argentina e penso di allenare qui. Fine carriera alla De Rossi? Non credo, penso che un giorno smetterò e basta".