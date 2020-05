Novara, il DS Urbano: "Tutti i campionati devono avere promosse e retrocesse"

"Certo, siamo pronti per i playoff". Parole di Orlando Urbano, direttore sportivo del Novara, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. La società piemontese ha accolto in maniera positiva le nuove posizioni dell'ultimo Consiglio Direttivo di Lega Pro: "Tutti i campionati devono avere promosse e retrocesse, anche per rispettare le direttive Uefa. Ritengo che sia da valutare un protocollo più snello per quanto riguarda la Serie C, altrimenti sarà difficile per tutti. Noi siamo pronti, abbiamo Novarello che ci permette di essere già organizzati per la ripresa. La società ha già iniziato le visite mediche e ora attendiamo un protocollo più attuabile per riprendere gli allenamenti di gruppo", ha concluso Urbano.