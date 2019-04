© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Novara, Giuseppe Sannino, ha parlato così della sofferta vittoria conquistata nella delicata sfida contro la Lucchese: "E' stato difficile giocare, visto anche le condizioni non ottimali in cui versava il terreno di gioco. Tuttavia in questo momento bisogna lasciare da parte il fioretto e lavorare di sciabola, di accetta. Ho visto la capacità di soffrire da parte della squadra, ciononostante vogliamo arrivare a fare qualcosa di importante anche dopo non subendo cosi tanto. Bisogna lavorarci su. Abbiamo tenuto la partita in mano fino a quando siamo stati in parità numerica, sprecando anche delle occasioni importanti. Già nel primo tempo potevamo chiudere il match con Bastoni, mentre nel secondo tempo abbiamo avuto qualche ripartenza interessante anche con Eusepi. E’ comunque un peccato finire l'incontro, per la seconda partita consecutiva, in 11 contro 10. Cosi si rischia di vanificare tutto quello che di buono è stato fatto in campo”, le sue parole riprese da TuttoC.com.