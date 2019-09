© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un dato, sottolineato dall’edizione odierna de La Stampa, fa ben sperare in casa Novara per il futuro. L’undici titolare schierato ieri sera contro il Lecco, aveva un’età media di 23,8 anni e - nonostante la giovane età - è riuscito comunque nell’intento di portare a casa i tre punti contro il Lecco. Un buon inizio per gli azzurri in questa Serie C.