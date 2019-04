OIbia, Pisano: "Bravi a rimettere in piedi la gara con la Juventus U23"

© foto di Federico De Luca

Autore del definitivo 2-2 contro la Juventus U23 in pieno recupero, Francesco Pisano dell’Olbia ha parlato così nella sala stampa del Moccagatta: “Siamo stati bravi a rimettere in piedi una partita che, per come si era messa, potevamo riprendere solo con una grande reazione di carattere. E così è stato, perché nel primo tempo non abbiamo fatto bene e non siamo stati noi stessi. Il mio ruolo di chioccia? Mi gratifica, mi dà soddisfazioni uniche vedere i ragazzi crescere anche perché il percorso per diventare calciatori è duro e ricco di insidie. Assistere ai loro miglioramento mi rende davvero orgoglioso. Essere circondato di ragazzi giovani, mi fa sentire ancora giovane! Spero di poter andare avanti a lungo perché mi diverto ancora tanto".