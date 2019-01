Olbia, Carboni al capolinea. Può tornare Filippi

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport l’avventura di Guido Carboni sulla panchina dell’Olbia sarebbe giunta al capolinea, anche se manca ancora l’ufficialità da parte della società. Il tecnico, tornato a Olbia per la terza volta paga le zero vittorie in nove gare (cinque pari e quattro sconfitte). Per la sostituzione si parla del ritorno di Michele Filippi, esonerato lo scorso 13 novembre dopo le sconfitte con Arzachena e Gozzano.