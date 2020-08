Padalino: "Difficile dire no alle vespe. Io e la società abbiamo la stessa voglia di ripartire"

vedi letture

Giornata di presentazione ufficiale a Castellammare di Stabia per Pasquale Padalino, nuovo tecnico delle Vespe: “Vogliamo fare un campionato dignitoso - ha spiegato l'allenatore -, siamo qui per fare bene. Vogliamo soddisfare tutti i tifosi. C’è stata subito empatia, volevo da subito farmi conoscere. Con la firma si avvia la condivisione di quello che sarà il nostro lavoro. Abbiamo tempi ristretti, ma siamo pronti. Difficile dire no alla piazza di Castellammare. Ora pensiamo alla rosa da costruire. La mia voglia di ripartire è la stessa di questa società. Questa forza ci tornerà utile per la stagione: siamo positivi".