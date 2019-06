Padova, Andelkovic rifiuta di spalmare l'ingaggio. È gelo col club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È gelo fra il Padova e Sinisa Andelkovic. Come riferisce Trivenetogoal.it il difensore avrebbe rifiutato la spalmatura dell’ingaggio – fuori parametri per la Serie C – proposta dal club biancoscudato mettendo in difficoltà quest’ultimo che ora deve riuscire a trovare una squadra che rilevi il cartellino dello sloveno. Un’impresa non facile visto l’alto ingaggio dell’ex Palermo con Sogliano che si trova a dover sciogliere il primo nodo importante della sua avventura in Veneto.