Padova, Hallfredsson: "Tornerei volentieri in campo, ma la salute deve venire prima dei soldi"

vedi letture

Il centrocampista del Padova Emil Hallfredsson ha parlato a Il Gazzettino della sua voglia di tornare in campo per riprendere da dove aveva lasciato: “Mi sono rimesso in gioco in Serie C perché volevo giocare, purtroppo dopo due mesi c'è stato lo stop dei campionati, ma spero di poter tornare a Padova e riprendere il campionato. - spiega l'islandese – Spero che tutto vada per il meglio e che si possa tornare in campo se ce ne sarà la possibilità. Lo farei subito e volentieri, ma bisogna essere cauti perché di mezzo c'è la salute. Capisco che ci sia una questione economica, ma la salute per me dovrebbe venire prima dei soldi”