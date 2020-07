Padova, la squadra si allena con le maglie degli Ultras: i tifosi vicini ai biancoscudati

Un calcio che per il momento si giocherà senza pubblico, un Padova che sta provando a giocarsi le sue carte per centrare nuovamente la Serie B. E lo sta facendo comunque con il supporto della tifoseria organizzata perché ieri, come riferisce il club, la squadra si è allenata con delle magliette bianche recante la storica “forca” degli Ultras Padova e la scritta "CON VOI!": regalo che i tifosi hanno fatto ai ragazzi di mister Andrea Mandorlini, per testimoniare il proprio sostegno e la volontà di esserci nonostante i vari divieti.