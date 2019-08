Padova, Mandorlini: "Ho spalmato per poter ripartire in questa piazza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo una stagione ai box per infortunio, appena una presenza in Serie B, il centrocampista Matteo Mandorlini è pronto a rituffarsi nella mischia e contribuire al tentativo di ritornare in cadetteria del suo Padova: “La scorsa è stata una stagione particolare, ho sofferto molto stando fuori, ma ora mi sono lasciato tutto alle spalle e sono carico e voglioso di dimostrare che ci sono e posso ancora dare il mio contributo. Sono contento di ripartire da qui, in una città dove sto bene e mi sento a casa. Ho anche spalmato l’ingaggio per restare. - continua Mandorlini come riporta Padovagoal.it - Sullo? Il 3-5-2 l’ho sempre fatto, penso che sia il modulo più congeniale al tipo di squadra che abbiamo e anche alle mie caratteristiche. L’ultima stagione l’ho vissuta come un anno zero, la società adesso è cambiata e sono cambiate tante figure. Mi sembra un ambiente molto positivo è molto voglioso di rilanciarsi. C’è un buon connubio”