Padova, Mandorlini: "Se non ti sporchi fai fatica a uscire dalla Serie C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo all'esordio contro la Virtus Verona, il neo-tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, ha presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera contro la vice-capolista Carpi: "Era importante tornare a vincere, la vittoria è la medicina migliore al di là di come la metti. Faccio fatica ancora a valutare, poi ci sarà una settimana per capire cosa serve a questa squadra. Qualche giocatore andrà via e qualche altro potrà arrivare. A parte Mokulu è andato via Merelli, mentre Pesenti e Cherubin hanno fatto allenamento con noi e ormai sono a disposizione. Gabionetta ha avuto un problema al polpaccio, bisogna tirarlo su in modo importante. Il Carpi a Vicenza ha perso ma avuto tante occasioni e meritava di pareggiare, a Cesena ha fatto una grande partita, ma noi siamo il Padova e cerchiamo di fare la nostra partita. Ho esordito a 18 anni e dopo 41 vivo ancora uno spogliatoio, il brutto di questa categoria è che se non ti sporchi fai fatica a uscirne".