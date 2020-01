Padova, Mandorlini: “Spero di poter aprire un ciclo come a Verona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina in casa Padova è stato presentato il neo allenatore Andrea Mandorlini che ritrova il ds Sean Sogliano con cui aveva lavorato a Verona e che si troverà ad allenare suo figlio Matteo Mandorlini. Queste le parole del tecnico: “Dobbiamo toglierci dal fango di questa categoria, per me allenare di nuovo il Padova è bellissimo. Ero all’estero quando mi hanno chiamato ed è stato bello avere nuovamente questa possibilità, quando andai a Verona non sapevo che avrei aperto un ciclo e mi auguro di poterne aprirne un altro qui a Padova. Avevo voglia di allenare, di ritrovare il campo e Padova è sempre stata una spina che non mi sono tolto. Sapevo che sarei tornato qui. - continua Mandorlini come riporta Padovagoal.it - Matteo? Allenare Mateo è una cosa nuova, c’è grande emozione per entrambi. Ci siamo abbracciati ieri quando è arrivato l’accordo. Hallfredsson? Con Emili abbiamo condiviso un percorso importante, al di là dell’aspetto tecnico è un ragazzo fantastico, può giocare davanti alla difesa, o anche a sinistra. Domenica l’ho sentito, era molto motivato per venire, si è messo in gioco. Con Sean non abbiamo mai litigato, ci sono sempre stati confronti ma non aspri, il resto è un po’ romanzato. Dodici anni dopo spero di poter riaprire un ciclo come a Verona”.