Padova, Meneguolo: "Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sean Sogliano quale nuovo ds del Padova, ha preso la parola il presidente del club biancoscudato Daniele Boscolo Meneguolo: "Abbiamo intensamente lavorato in questo breve periodo, ma vogliamo mantenere un profilo basso perché siamo una squadra retrocessa: non abbiamo da festeggiare, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare. Qua ora c'è bisogno di fatti concreti per arrivare ai risultati. Vogliamo fare un progetto ambizioso, triennale, per far risorgere il calcio a Padova e abbiamo preso un DS, Sogliano che si è definito agonistico, questo vuol dire che vuol vincere: per progettualità, però, si intende trovare le persone giuste, puntare molto sul settore giovanile, che va sviluppato con gli anni, e ci diamo una base triennale. Abbiamo adottato un'apertura al calcio in tutto tondo, non solo nazionale ma anche estero: dare spazio solo alla regione o alla nazione è limitante".