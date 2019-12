© foto di Giuseppe Scialla

Non solo Emil Hallfredsson. Il Padova è alla caccia di rinforzi a centrocampo e in attesa di capire come si svilupperanno le cose con l’islandese, che per ora si allena con il club senza la certezza di essere tesserato, il direttore sportivo Sean Sogliano si guarda attorno alla ricerca di elementi che possano arricchire la rosa a disposizione di Sullo per puntare alla promozione in Serie B. Uno dei nomi emersi, come riferisce Padovagoal.it è quello di Massimiliano Carlini, classe ‘86, attualmente in forza alla Juve Stabia.