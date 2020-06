Padova, Sogliano: "Hallfredsson ha un contratto con noi, da domani potrà fare ritorno"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha commentato, riporta tgbiancoscudato.it, del centrocampista islandese Emil Hallfredsson che nei giorni scorsi in patria ha disputato un'amichevole: "Emil Hallfredsson è un giocatore che ha un contratto col calcio Padova. E' tornato in Islanda, a casa sua, quando è iniziato il lockdown e lo ha trascorso lì ma a ore farà ritorno in Italia, così come gli altri giocatori che mancano ancora all'appello ovvero Culina, Kresic e Andelkovic. Siccome l'Islanda dal virus è stata appena toccata è consentito allenarsi, ecco perchè Emil ha chiesto alla sua ex squadra il piacere di potersi allenare con il gruppo anziché farlo da solo. Ha partecipato a questa amichevole e ha pure segnato ma non c'è niente di strano in tutto questo. Da domani si potrà fare ritorno in Italia senza doversi mettere in isolamento forzato per 15 giorni quindi non solo Halfredsson si organizzerà per fare ritorno in Italia e rimanere con noi fino alla fine della stagione, visto che a quanto pare ricominceremo a giocare, ma rientreranno anche Culina e Kresic dalla Croazia e Andelkovic dalla Slovenia. Anche questi ultimi non hanno fatto ritorno prima per evitare di doversi mettere in isolamento forzato per 15 giorni".