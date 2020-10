Palermo, 9 giocatori e mister Boscaglia positivi a Covid-19. Ma la gara con la Turris è confermata

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Palermo fa sapere "che dal nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattina di mercoledì 21 ottobre, è emerso esito positivo al tampone nasofaringeo per 9 calciatori della prima squadra più l'allenatore Roberto Boscaglia".

A ogni modo, come sempre comunicato dal club rosanero, il confronto odierno con la Turris, valido per la 6^ giornata del Girone C di Serie C, rimane confermato: si va in campo alle 18:30, orario per altro deciso questa mattina dalla Lega Pro, che proprio a seguito delle prime positività al Covid-19 in casa Palermo aveva posticipato il fischio di inizio del confronto.