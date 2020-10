Serie C, non solo Pontedera-Lecco. Varia l'orario di altri due match della giornata odierna

Non solo Pontedera-Lecco. Sono infatti altre due gare della 6^ giornata di Serie C - in campo quest'oggi - a slittare di orario: a comunicarlo è la Lega Pro mediante note ufficiali che di seguito riportiamo:

GARA PALERMO - TURRIS DEL 21 OTTOBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Palermo ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 15.00.

Questo, come fa sapere il club siciliano, "in seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero".

GARA VITERBESE - BISCEGLIE DEL 21 OTTOBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Viterbese ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Viterbese-Bisceglie, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 18.30