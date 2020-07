Palermo, allenatore ancora da svelare. Testa a testa fra Pecchia e Caserta

Nelle scorse settimane Rinaldo Sagramola, ad del Palermo, aveva annunciato la scelta del nuovo tecnico per la stagione del ritorno fra i Pro del club siciliano ad un anno dal fallimento. Il nome è rimasto comunque top secret, con Fabio Caserta oggi alla Juve Stabia come candidato in pole.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, però, Caserta non è l'unico profilo seguito dalla società rosanero. In corsa, infatti, c'è anche Fabio Pecchia attuale tecnico della Juventus Under23 ma in predicato di lasciare la panchina ad Adrea Pirlo.

Per questo motivo Pecchia appare molto più semplice da raggiungere per il Palermo. La Juve Stabia non ha mai aperto all'addio di Caserta e con la Juve B che potrebbe chiudere la stagione prima delle Vespe ecco che i siciliani potrebbero portare l'assalto decisivo.