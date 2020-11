Palermo, Boscaglia conta gli indisponibili: a Castellammare col cuore più che con gli uomini

Un solo giocatore in panchina, il giovanissimo portiere classe 2002 Marco Matranga, e undici calciatori in campo: così, il Palermo ha affrontato, nel monday night della 9^ giornata del campionato, il derby contro il Catania.

Ma la situazione di disagio che stanno vivendo i rosanero si ripeterà sicuramente anche domani, quando la truppa di mister Roberto Boscaglia sarà chiamata al confronto della 10^ giornata contro la Juve Stabia. Il Covid-19 ha falcidiato l'organico a disposizione del tecnico, che per domani non avrà a disposizione nessuno dei sette recenti contagiati, sottoposti a regime di quarantena per 10 giorni, e neppure nessuno di coloro che ancora non risultano guariti e dovranno comunque sostenere i test di idoneità agonistica), dovrà rinunciare allo squalificato Roberto Crivello e persino a Nicola Valente, vittima di uno stiramento all'adduttore.

Va quindi da sè che serviranno innesti dalle giovanili a questa più che dimezzata prima squadra, chiamata comunque a ripetere la grande impresa di lunedì sera. Di quel derby surreale che ha comunque permesso ai palermitani di portare a casa un punto.