Palermo, Boscaglia: "Qui non si scherza. Vogliamo essere protagonisti"

Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da ItaSportPress: "L’impatto è stato buono anche se siamo in pochi e dobbiamo completare la squadra che, come giusto che sia, non è in buone condizioni dopo il lungo stop diamo tempo alla società, che ha la mia piena fiducia, di completare l’organico senza fretta perché dobbiamo scegliere calciatori che devono sposare bene il progetto. Stiamo guardando e stiamo lavorando per cercare in primis centrocampisti visto che abbiamo meno elementi in questo reparto. Per Nicolò Bianchi e Nicola Corazza, che sono due ottimi calciatori, ci pensa il direttore Castagnini ma non mi sembra giusto fare nomi oggi. Chi verrà a Palermo deve avere caratteristiche di sacrificio perché ci sarà da correre tanto. Qui non si scherza. Serve una squadra con personalità. Il girone C è difficilissimo, ma non da quest’anno, lo è da sempre. Vai sempre in campi dove è difficile giocare e quest’anno ci saranno tante squadre di grande blasone; sono sicuro che ci sarà tantissimo equilibrio. L’obiettivo è giocarci i primi posti, giocare per vincere. Vogliamo essere protagonisti come Bari, Catanzaro, Avellino ma ci sarà sempre la squadra sorpresa. Non sono un integralista e cambieremo modulo anche in funzione dei calciatori che abbiamo. Bisogna essere bravi ad avere una buona fisionomia di gioco ma bisogna anche saper cambiare. Voglio una squadra di grande personalità e coraggio che si sacrifichi e sia duttile”