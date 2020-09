Palermo, due rinforzi in mezzo al campo: Broh e Beloko

Il Palermo continua a cercare rinforzi in mezzo al campo dopo l’infortunio di Martinelli e sarebbe a un passo dall’arrivo di Jeremie Broh, classe ‘97 del Sassuolo, che nella passata stagione ha giocato col Cosenza in Serie B. Secondo La Gazzetta dello Sport il giocatore sarebbe vicinissimo a firmare coi rosanero. L’altro nome seguito dal club siciliano è quello di Nicky Beloko, classe 2000, della Fiorentina che nella passata stagione ha giocato per sei mesi al Gent in Belgio.