Palermo FC, ecco la nuova denominazione del club rosanero per la Serie C

Con il ritorno fra i Pro per il nuovo Palermo calcio, nato dalle ceneri del fallimento della scorsa estate, arriva il momento di cambiare denominazione. E' di oggi, infatti, l'ufficialità dell'addio alla SSD (società sportiva dilettantistica) per dare il benvenuto al nuovo nome: Palermo F.C.

"La tifoseria rosanero lo aveva chiesto a gran voce già durante un Palermo-Messina giocato al Barbera alcuni anni fa - si legge nella nota della società rosanero -, attraverso una specifica coreografia che chiedeva il ripristino della denominazione storica: "Palermo Fc: vecchi valori, nuova gloria". Si tratta di un tuffo nel passato, dato che per la prima volta il Palermo adottò la denominazione Foot-Ball Club nel 1907. Questa scelta dunque riconnette il popolo rosanero con l'identità e la tradizione del club e con le sue origini british. Un filo rosa tra il Palermo di oggi e il Palermo di sempre, che rende onore ai 120 anni dalla fondazione. Vecchi valori, appunto, per una nuova gloria".

Il nostro nuovo nome... è nuovo dal 1907. Fu in quell'anno che per la prima volta il #Palermo lo adottò come denominazione, in seguito all'esordio come Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club e una fase transitoria come Palermo Foot-Ball and Cricket club. pic.twitter.com/edfNTb2Q3N

— Palermo F.C. (@Palermofficial) July 20, 2020