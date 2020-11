Palermo, sospiro di sollievo: c'è la panchina. Mister Boscaglia recupera sette giocatori

Sembrava quasi a rischio la gara contro la Juve Stabia, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C, Girone C, ma i tamponi effettuati come da rito hanno portato a notizie positive: come infatti riferisce Repubblica - ed. Palermo, il Palermo di mister Roberto Boscaglia ha recuperato sette giocatori, di fatto una panchina che possa dare alternative al tecnico, che lunedì, contro il Catania, disponeva solo del secondo portiere.

"A fare il tifo per i compagni di squadra sono rimasti a Palermo gli indisponibili Somma, Lancini, Santana, Luperini, Marong, Silipo, Valente e Crivello. Alcuni di loro sono ancora alle prese con la positività al coronavirus, ma dopo la conferma delle negatività di ieri dei loro compagni il traguardo per il ritorno alla normalità si fa ancora più vicino", la chiosa del quotidiano.