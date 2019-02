© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Virtus Entella Andrea Paroni intervistato da Piazzalevnte.it ha raccontato il legame profondo che lo lega ai colori del club ligure dove milita dal 2008: “ All’undicesima stagione con questa maglia, posso solo dire che non la indosso, l’ho semplicemente cucita sulla pelle. La mia famiglia vera e sportiva sono qui. Potrei citare una per una le amicizie fraterne che ho intrecciato dentro e attorno al Comunale. In più il rapporto che mi lega al presidente Gozzi, abbiamo un lungo cammino comune da condividere. Mai pensato di andarmene? Potrei dire di no. O meglio, mai seriamente. Quando arrivò Iacobucci ebbi qualche dubbio, poi capii che avevo molto da imparare stando fianco a fianco con portieri più esperti. - continua Paroni – il ricordo più bello? So già che tutti penseranno al gol di Casale che nel 2012 ci portò ai play off. Certo, è un episodio indimenticabile, un portiere che diventa goleador, ne parlarono in tutta Italia. Eppure personalmente ho altri ricordi che giudico più significativi. La vittoria a Marassi dello scorso novembre in cui ho parato il rigore decisivo a Lapadula, e nei 95’ precedenti penso di aver fatto un bel po’ di interventi decisivi. Io sono abbastanza critico, beh quella sera mi sono promosso a pieni voti”.