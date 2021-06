V. Entella, Paroni dopo il rinnovo: "Non potevo andare via dopo un anno così difficile"

Dopo il rinnovo di contratto il portiere Andrea Paroni ha parlato ai canali ufficiali della Virtus Entella per spiegare la sua scelta di continuare per il quattordicesimo anno di fila soffermandosi sul rapporto con la piazza e andando indietro con la memoria ai momenti più belli: “Oggi è arrivata la firma sul contratto, sono contento di continuare il percorso qui a Chiavari. La retrocessione è stata molto amara e lasciare in una situazione del genere non faceva parte di me. Con la società ci siamo trovati più volte a parlare e ho deciso di continuare e di farlo con ancora più rabbia di prima. - continua Paroni - Il ricordo più bello di questi 14 anni è la sfida a Marassi, una gioia incredibile perché giocavamo in uno stadio importante e perché abbiamo sfidato il Genoa regalando una gioia enorme ai nostri tifosi portandoli a Roma a sfidare una squadra che l'anno prima era arrivata in semifinale di Champions. Era anche un momento mio speciale perché rientrato dopo due mesi per infortunio ed essere protagonista in quella sfida è stato qualcosa di incredibile”.