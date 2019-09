Patrignani: "Porte aperte a chi fa il bene del Cesena"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

All'interno della trasmissione Pianeta Bianconero, in onda su Teleromagna, è intervenuto il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani, che, tra le altre, come riferisce il sito ufficiale del club, ha fatto un punto della situazione: “Avrei firmato per questa classifica, considerato il valore delle squadre che abbiamo affrontato e che abbiamo un gruppo assolutamente giovane e nuovo. La squadra sta dimostrando il carattere e la personalità del suo allenatore e Modesto sta proponendo quel calcio in grado di divertire che volevamo. Insomma, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto ma allo stesso tempo siamo convinti che la squadra possa migliorare e raggiungere risultati più importanti: abbiamo preso tanti giovani di talento che, se ben amalgamati, possono darci tante soddisfazioni. Il futuro? La società è sempre attenta a quello che può essere fatto ma tenendo sempre ben presente il calcio sostenibile che ci siamo dati come missione. Per riuscirci ci vogliono due condizioni: mettere i soldi, e lo stiamo facendo, e non spenderne più di quelli disponibili. Un anno fa io e gli altri soci siamo entrati in campo per passione e non per speculazione ma, se si presenterà alla porta qualcuno che voglia portare il Cesena a un livello più alto, quella porta gli sarà aperta: vorremo solo essere certi che chi entra lo faccia per il bene del Cesena. Non dimentichiamo però che fare calcio non è solo questione di soldi ma anche di competenza: noi crediamo di aver fatto gli sforzi nella maniera migliore, andando a prendere le prime scelte di atri club”.