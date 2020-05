Pergolettese, la furia di Fogliazza: "Chi pensa di farci tornare in campo deve vergognarsi"

Cesare Fogliazza è un fiume in piena. Il patron della Pergolettese ha espresso a Tuttosport la volontà di non scendere più in campo per questa stagione: "Ho pagato per giocare sino a giugno 2020, non per scendere in campo luglio e agosto. Non sono un pacchetto di sigarette che mi comprano e mi vendono. Se qualcuno si è venduto l'anima a società che sono fallite, che lo scorso anno erano in D, che vogliono tornare in B a tutti i costi attraverso i playoff, non è un problema che mi riguarda”. Il patron della formazione lombarda, che nella pandemia ha perso anche il medico sociale nonché amico di infanzia Rosario Gentile ha proseguito: "Chi pensa di farci tornare in campo deve vergognarsi. C'è stata un'assemblea delle società di Lega Pro che si sono espresse col 90% dei voti. Il nostro presidente Ghirelli non solo non è stato rispettato, ma è stato umiliato, non se lo meritava per quello che ha fatto in questi anni per la Lega Pro". "Pagheremo tutti - conclude - tesserati e dipendenti, ma la Pergolettese non giocherà i playout, se prima non si finisce il campionato, che è impossibile portare a termine in estate".