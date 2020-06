Pergolettese, Mustafaraj racconta: "Io forse positivo al Covid-19 prima del Paziente 1"

vedi letture

Il giovane calciatore Xhoni Mustafaraj, classe 2002, della Pergolettese potrebbe essere stato malato di Coronavirus prima del cosiddetto paziente 1 di Codogno individuato il 20 febbraio scorso. Lo ha rivelato lo stesso Mustafaraj a Le Iene: “Era sabato primo febbraio, ho giocato e fatto anche un goal, dopo però ho iniziato a sentirmi male, avevo 38 e mezzo di febbre, soprattutto facevo fatica a respirare e non ce la facevo a muovermi. I miei genitori mi sono venuti a prendere, mi hanno portato letteralmente in braccio a letto e poi hanno chiamato il 118, mi hanno ricoverato nella notte. - continua il calciatore d'origine albanese – In terapia intensiva mi sono venuti a trovare amici e parenti che potevano entrare senza mascherina, sono stato due settimane in quel reparto, da solo in una stanza e spero di non aver contagiato qualcuno. Spero anche che il mio racconto possa essere utile, quando mi hanno dimesso il 26 febbraio la diagnosi era rabdomiolisi". Il test sierologico a cui si è sottoposto il giocatore il 20 maggio ha confermato la presenza di anticorpi che si sviluppano dopo l'esposizione al virus.

La Pergolettese è stata una delle società direttamente colpite dalla pandemia con la scomparsa a causa del Coronavirus del socio ed ex presidente Andrea Micheli e del medico sociale Rosario Gentile.