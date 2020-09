Perugia, continua la contestazione nei confronti di Santopadre. Spunta un nuovo striscione

Non si placa la contestazione a Perugia nei confronti del presidente Massimiliano Santopadre dopo la retrocessione in Serie C del club umbro. Un nuovo striscione, firmato dalla Curva Nord, è apparso nelle scorse ore fuori dallo stadio con una scritta che non ammette interpretazioni: “Senza dignità né vergogno. Tu complice e carogna. Santopadre vattene”.