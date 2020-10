Piacenza, 4 positivi al Covid. Il Dg: "La gara contro il Livorno sarà posticipata alla sera"

vedi letture

Una gara alle porte, quella di domani contro il Livorno, ma quattro casi di positività al Covid-19 riscontrati questa mattina dopo i tamponi di ieri: quattro calciatori, ma per il momento il Piacenza, club colpito dal virus, preferisce mantenere riserbo sui nomi dei tesserati positivi.

A ogni modo, la gara, non è a rischio, come ha annunciato il Dg Marco Scianò ai canali ufficiali del club: "Per quelle che sono le norme, anche se sono abbastanza confuse, si giocherà. La squadra si sottoporrà ad altri tamponi nel giorno gara, domani quindi, così come prevede il protocollo diramato dalla Commissione Tecnico Scientifica della FIGC, e salvo altre sorprese, altre positivà, prenderà parte alla gara: che sarà però posticipata alle 20.30, mi sento di dirlo, perché per ottenere l'esito dei tamponi servono circa 8-10 ore. E' comunque una situazione alla quale dovevamo prepararci, noi come tutte le squadre, potrebbe anche ripetersi nel corso dell'anno. Intanto comunque voglio ringraziare la ASL di Piacenza, che ci sta supportando da agosto: il calcio va su un binario parallelo in questi casi, si mette anche in difficoltà il sistema sanitario che non regge tamponi a raffica, ma a noi non ci sta facendo mancare niente. Ecco però perché le ASL alle volte vietano le trasferte. A ogni modo, rimango scettico sulla tenuta di questi ritmi da parte del calcio, almeno in C".