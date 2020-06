Piacenza, i Gatti passano la mano: Pighi può diventare il nuovo presidente biancorosso

vedi letture

Nuovi possibili sviluppi societari in casa Piacenza, con l'era della famiglia Gatti che, come riferisce l'edizione on line del quotidiano Libertà, pare essere conclusa.

Dopo otto anni, i fratelli Gatti passerebbero quindi la mano, almeno il 95% delle quote, che sarebbe comunque rilevata da un "membro interno", l'attuale vice presidente Roberto Pighi, intanto che una piccola parte delle stesse potrebbe andare all'attuale Dg Marco Scianò, che in queste convulse settimane sta magistralmente dirigendo la gestione organizzativa del club; i Gatti, a ogni modo, proseguirebbero il loro impegno come sponsor club.

Il passaggio ufficiale delle quote dovrebbe essere sancito nel tardo pomeriggio odierno.

Il prossimo step sarà poi cercare nuovi soci per allargare la compagine societaria.