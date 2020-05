Piacenza, inizia la rivoluzione. In quattro salutano, gli altri prendono tempo

Qualche problema in casa Piacenza, con il vicepresidente Roberto Pighi che ha chiaramente parlato del futuro, sottolineando che se non sarà raggiunto un accordo con i calciatori per un ridimensionamento nella prossima stagione .

Ma i primi accordi sembrano essere stati raggiunti. Come riferisce sportpiacenza.it, infatti, è prossimo ai saluti con tanto di risoluzione del contratto già pronta il Ds Luca Matteassi, che dovrebbe essere seguito da mister Arnaldo Franzini e dal difensore Luca Milesi. Con loro, anche il capitano, Antonio Pergreffi, che attraverso il suo profilo Instagram ha di fatto ufficializzato l'addio: "Parto con il ringraziare la famiglia Gatti, una mia seconda famiglia che mi ha accolto e tenuto 4 anni.... ringrazio il mister che reputo un grande uomo prima che allenatore.... ringrazio Matteassi che è stato un compagno e direttore in 4 anni fantastici... ma poi voglio ringraziare le persone che lavorano dietro e spesso non vengono citate ...Andrea Lussardi, Max Ferrari, Piero, Fabio, Roberto Gregori, Paolo Fumi, Paolo Porcari, Mattia Tanzini, Francesco Fiorani ... ecco loro sono quelli che quotidianamente hanno sempre speso un sorriso un abbraccio e una risata, quelli per cui quando vai via ti fanno venire il magone.... Voglio ringraziare tutta la città i tifosi per avermi dato gioie indescrivibili, ripenso ancora al gol nel derby, per me emozioni uniche che porterò dentro di me per tutta la vita. Voglio ringraziare anche tutti i compagni che sono passati in questi 4 anni, ecco loro mi hanno fatto crescere e imparare perché a Piacenza sono passati sempre uomini prima che giocatori. Grazie Piacenza grazie di tutto, chissà che una mia rinuncia non abbia fatto il bene di questa piazza magari ci incontreremo di nuovo senza dimenticare quello che abbiamo vissuto insieme".